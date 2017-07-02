Молодежь Коквицкой горы вышла на субботник в деревне Семуково

2 июля 2017 года, 17:30 | Усть-Вымский
Фото Андрея Фетисова

Молодежь Коквицкой горы, активисты движения "Том войтыр", а также жители деревни Семуково Усть-Вымского района вышли на субботник и разобрали сгоревшую постройку в центре поселения.

Инициатором акции выступила местная жительница, 18-летняя студентка Сыктывкарской лесной академии Екатерина Матвеева.

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"Больше года назад в центре деревни сгорел магазин, - рассказала Е. Матвеева. – Здание портило внешний вид поселения, но никто не желал убирать это безобразие. Мне и моим единомышленникам хочется видеть нашу деревню красивой и чистой, поэтому мы и организовать субботник".

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Девушка разместила сообщение с призывом выйти на субботник в соцсетях и обзвонила всех своих знакомых и родственников. На призыв общественницы откликнулась молодежь из соседних поселений, а также активисты движения "Том войтыр".

30 июня около 25 человек пришло на субботник. Администрация поселения предоставила в помощь активистам трактор.

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Руководитель сектора молодежной политики администрации Усть-Вымского района Ирина Ляшенкова заранее подписала договор с предпринимателем Александром Седрисевым договор о безвозмездном оказании услуг, дабы у сельчан не возникло в последующем никаких проблем.

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"Участники акции распилили остававшиеся на месте пожарища бревна, выбросили листы из металла, - рассказала Е. Матвеева. – Осталось еще разобрать кирпичную печь. Я очень благодарна всем, кто откликнулся, не остался равнодушным и активно участвовал в акции. Сейчас думаем нам тем, как благоустроить это место".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Семуково, Год добрых дел, акция по разбору дома
  Рубрика: Общество
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