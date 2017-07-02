Сергей Гапликов: "Армия – это хорошая школа жизни"

В рамках рабочей поездки в Сосногорский район глава Республики Коми посетил городскую кадетскую школу, где проверил готовность образовательного учреждения к новому учебному году и пообщался с кадетами, сообщает пресс-служба главы Коми.

В школе проведен косметический ремонт: в июне завершена покраска столовой, в июле планируется благоустроить прилегающую территорию. Предписания надзорных органов в адрес учреждения отсутствуют.

На встрече кадеты расспросили Сергея Гапликова о его школьных и студенческих годах, литературных предпочтениях и отношении к спорту, о жизненных принципах и профессиональных решениях. Кадеты поинтересовались также мнением главы республики о службе в армии. Сергей Гапликов отметил, что быть опорой своей семье, защищать Родину - это призвание мужчины.

"Армия – это хорошая школа жизни. Проверка характера, устойчивости, имеешь ли ты стержень, бойцовские качества. Мое глубокое убеждение, что достойный мужчина формируется исключительно через прохождение военной службы. У меня деды, прадеды - все служили. И никто никогда не бегал от армии", - рассказал глава региона.

Сергей Гапликов пожелал ребятам достойно нести высокое звание кадета и реализовать свой потенциал в любимой республике.

*** Кадетская школа Сосногорска является единственной городской кадетской школой в Республике Коми. Заведение получило статус кадетской школы в 2004 году, став первой в Республике Коми. В 2016-2017 учебном году здесь обучалось 318 человек. Выпускников 9 класса – 32 человека, 11 класса – 19 человек. В школе работает 25 педагогов. В 2016-2017 учебном году школа стала пилотной площадкой Российского движения школьников.