30 июня в Воркуту вернулись 96 школьников, отдыхавших на побережье Черного моря.

Дети провели 21 день – первую смену – в детском оздоровительном лагере на базе санаторно-курортного объединения "Смена" поселка Сукко. Отдых юных воркутинцев организован в рамках муниципальной программы "Развитие образования".

Как пояснила первый заместитель руководителя администрации города Светлана Чичерина, первая смена стала самой многочисленной не случайно. Многолетний мониторинг показал, что именно июньские путевки для детского отдыха наиболее востребованы горожанами. Во вторую смену в этом лагере отдохнут 48 детей и еще столько же в четвертую смену.

"Наши дети проживают в лагере в одном корпусе, - рассказала Светлана Чичерина. – Кроме того, в дороге и в процессе отдыха их сопровождают воркутинские педагоги и медики. Очень хорошо организовано питание и досуг, на территории имеется галечный пляж. Единственный минус – не очень повезло с погодой и море не успело прогреться, поэтому температура воды не превышала 16 градусов. Проезд детей к месту отдыха и обратно осуществлялся в спецвагонах с биотуалетами и кондиционерами, предусмотрено трехразовое горячее питание".

По данным городского Управления образования, в 2017 году в лагерь выедут 192 ребенка. Согласно постановлению администрации Воркуты 60 процентов стоимости путевки будет оплачено за счет средств муниципального бюджета, 40 процентов – родительский взнос, который составил порядка 16-19 тысяч рублей, в зависимости от выбранной смены.

От отдыха у детей остались только самые приятные впечатления и хорошие воспоминания. Ежегодная изюминка лагеря – съемки в детском киножурнале "Ералаш".

"Я отдыхаю в этом лагере не первый год, - рассказала приехавшая с первой смены Надежда. – Мне очень нравится: там своя особенная атмосфера, отличные вожатые и педагоги, которые не дают нам скучать, организуют веселые и интересные занятия. Конечно, самым увлекательным моментом стали актерские мастер-классы с режиссерами "Ералаша", работающими с Борисом Грачевским. По итогам снятого короткометражного фильма я получила приз "За главную женскую роль" - сыграла пионервожатую. Несмотря на то, что этот фильм изначально не планировался к показу на телевидении, все ребята подошли ответственно к своим ролям, поэтому мы получили неплохой результат и приобрели бесценный опыт, который, в том числе, помог каждому открыть в себе какие-то новые грани. Помимо этого я нашла много новых друзей и с удовольствием еще раз поеду в этот лагерь.