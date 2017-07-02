Синоптики рассказали, что лета в Центральной России уже не будет

Нормального лета с жаркой и солнечной погодой в Центральной России в этом году уже не будет, заявил в интервью RT ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На мой взгляд, лета уже не будет в центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу хорошей жары под +25 ... +30 градусов. Лето будет скомканным; не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон. Только если смельчаки", - сказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ" со ссылкой на начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольгу Козак, за последние 17 лет в республике прохладный июнь встречался один раз в четыре года. Теплый июль с температурой выше нормы после прохладного июня был зафиксирован в 2003 и 2007 годах.

О. Козак разъяснила также, что специалисты гидрометеорологической службы характеризуют лето по июлю – самому теплому месяцу года. В 2014 и 2015 годах, когда температура в июле была на 2-3 градуса ниже нормы, казалось, что лето не состоялось.

Впрочем, самое холодное лето за весь период наблюдений было зафиксировано в 1969 году, когда после холодной зимы с мая по август температура держалась ниже климатической нормы.