Глава Коми находится с рабочей поездкой в Сосногорском районе
2 июля 2017 года, 13:13 | Сосногорск
Глава Республики Коми находится с рабочей поездкой в Сосногорском районе
Сергей Гапликов сегодня посетит кадетскую школу Сосногорска. Руководитель региона проверит готовность образовательной организации к началу нового учебного года, пообщается с кадетами.
Также Сергей Гапликов проинспектирует в Сосногорске ход строительства бассейна.
Комиинформ
Рубрика: Экономика
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