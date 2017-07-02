Глава Коми находится с рабочей поездкой в Сосногорском районе

Сергей Гапликов сегодня посетит кадетскую школу Сосногорска. Руководитель региона проверит готовность образовательной организации к началу нового учебного года, пообщается с кадетами.

Комиинформ

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.



Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору