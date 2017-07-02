В Печоре и Ухте пострадали водители мотоциклов

2 июля 2017 года, 14:30 | Ухта, Печора
Фото ГБДД МВД по Коми

В Печоре опрокинулся водитель скутера "IRBIS КAORI". ДТП произошло вчера, в 10.30.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, 41-летний водитель скутера, двигаясь по ул Ленина в направлении ул. Комсомольская, напротив дома 38 по ул. Ленина выехал на обочину и опрокинулся.

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Мужчина был в шлеме, медики диагностировали травмы различной степени тяжести, включая ушиб головы. Пострадавшего госпитализировали, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этот же день, в Ухте, в аналогичное ДТП попали водитель и пассажир мотоцикла "Ямаха YZF-R6".

В 2.29, двигаясь по дороге "Ухта-Дальний" в сторону поселка Дальний, на третьем километре мотоцикл съехал на обочину и опрокинулся. В результате происшествия 27-летний водитель получил многочисленные ушибы и был госпитализирован. К слову, водительского удостоверения он не имеет. Его 26-летний пассажир отделался ушибами. Оба участника ДТП были в мотошлемах.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: скутер, мотоцикл, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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