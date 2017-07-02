В Микуни водитель "Тойоты" наехал на женщину и скрылся
2 июля 2017 года, 12:30 | Усть-Вымский
В г. Микунь Усть-Вымского района водитель иномарки "Тойота Авенсис" совершил наезд на пешехода.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, ДТП произошло в 5.34. Водитель иномарки, двигаясь со стороны ул. Пионерская по направлению к ул. Гоголя, около д.13 по ул. Трудовые резервы совершил наезд на 37-летнюю женщину. Водитель с места происшествия скрылся.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и была госпитализирована.
В настоящий момент Госавтоинспекция Коми проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности виновника происшествия.
Геня Джавршян
Ключевые слова: наезд на пешехода, микунь
Рубрика: Происшествия
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