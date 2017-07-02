В поселке Собино дотла сгорела баня, а в Ухте огонь повредил дачу

2 июля 2017 года, 11:10 | Корткеросский
Фото МЧС России по Коми

В поселке Собино Корткеросского района сгорела баня. Пожар вспыхнул 1 июля, в 23.28.

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении МЧС России по Коми, в тушении пожара участвовали две единицы техники и шесть человек личного состава пожарной охраны.

Возгорание на площади 32 кв.м. было ликвидировано спустя час. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, баня загорелась из-за неисправности в печной системе. Хозяева растопили баню, но не уследили за ней.

В Ухте в этот же день в садоводческом обществе "Ромашка" произошел пожар в дачном доме. Огонь вспыхнул в 18.24.

Пожар на площади 36 кв.м. был ликвидирован в 19.40.

Владельцы дачи не пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать недостатки в конструкции электрооборудования.

В тушении пожара участвовали две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны.

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Геня Джавршян
  Ключевые слова: Собино, пожар, баня
  Рубрика: Происшествия
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