В поселке Собино дотла сгорела баня, а в Ухте огонь повредил дачу

В поселке Собино Корткеросского района сгорела баня. Пожар вспыхнул 1 июля, в 23.28.

Как сообщили "Комиинформу" в Управлении МЧС России по Коми, в тушении пожара участвовали две единицы техники и шесть человек личного состава пожарной охраны.

Возгорание на площади 32 кв.м. было ликвидировано спустя час. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

По предварительным данным, баня загорелась из-за неисправности в печной системе. Хозяева растопили баню, но не уследили за ней.

В Ухте в этот же день в садоводческом обществе "Ромашка" произошел пожар в дачном доме. Огонь вспыхнул в 18.24.

Пожар на площади 36 кв.м. был ликвидирован в 19.40.

Владельцы дачи не пострадали. По предварительным данным, причиной возгорания могли стать недостатки в конструкции электрооборудования.

В тушении пожара участвовали две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны.