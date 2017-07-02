За полтора месяца в полицию обратились более 70 жителей Коми с жалобами на бездомных собак

За полтора месяца в территориальные подразделения региональной полиции обратились более 70 человек с жалобами на бездомных животных

Проблема бродячих собак сегодня, действительно, актуальна, сообщает МВД по Коми.

Сейчас в регионе обитает порядка 4,5 тысяч бездомных животных, от которых только в прошлом году пострадали 2460 человек.

Больше всего таких заявлений поступило от жителей Сыктывкара, Печоры, Ухты и Княжпогостского района. Буквально на днях в Инте произошло нападение бродячей собаки на пятилетнего мальчика. Пес успел несколько раз укусить ребенка. Сейчас мальчик проходит лечение.

МВД по Республике Коми советует быть осторожными и при встрече с бродячими собаками следовать нескольким правилам.

Если вас окружила дикая стая, нужно демонстративно показать, что вы вооружены. Поднимите с земли палку, ветку или камень. Замахнитесь или бросьте в их сторону, чтобы животные увидели серьезность ваших намерений. Наверняка собаки раньше испытывали от них боль и вряд ли захотят испытать ее вновь. Также вы можете укрыться в убежище, например, в подъезде, в машине или на дереве. Если недалеко есть река или озеро, спасайтесь там. В воде четвероногие не так опасны. Когда отступать некуда, развернитесь и не подставляйте спину. Повернитесь к собаке, которая бежит на вас, лает и создает угрозу. Сделайте выпад на нее, можно с громкими словами. Прокричите команду "нельзя" или "фу" и сделайте вид, как будто на нее сами нападаете. 80 процентов собак сразу ретируются. Если собака не отступила, следует защищаться. Отбиваться всем, что есть под руками: пакетом, палкой, сумкой. При возможности, намотайте на руку одежду и подставьте ее под укус. Бить необходимо кулаками или палкой по самым уязвимым местам: глазам, переносице, кончику носа, ноздрям, по затылку, по ребрам, паховой области или суставам лап.

Угрозу могут представлять не только бродячие животные, но и домашние питомцы. МВД по Республике Коми напоминает хозяевам об ответственности за несоблюдение правил безопасности.

Если собака напала сама, а причиненный ущерб ограничивается испугом разной степени тяжести, то владельцу грозит административная ответственность. Если в результате нападения собаки, совершенного без злого умысла со стороны владельца, пострадавшему был нанесен материальный ущерб или вред здоровью, это является основанием для гражданского иска. В случае натравливания собаки на человека в зависимости от последствий нападения наступает уголовная ответственность.

Владельцам собак не стоит забывать и о правилах выгула. За нарушение правил содержания домашних животных республиканским законом "Об административной ответственности" предусмотрен штраф в размере до 1 тысячи рублей. Прогулка с четвероногим другом разрешена только в специально отведенных местах. Питомец обязательно должен быть на поводке и в наморднике.

Сколько не говори об опасности собак, все зависит, прежде всего, от людей. Решили завести четвероногого друга, сразу задумайтесь: сможете ли вы его правильно воспитать и обеспечить ему ежедневный выгул. Для собак больших пород намордник и крепкий строгий поводок – обязательное условие.

Ну и самое главное, никогда не выбрасывайте собак на улицу, отдайте в хорошие руки, продайте или устройте в специальный приют, чтобы питомец не пополнил очередную стаю бездомных животных, обозленных из-за предательства человека.