В селе Палевицы реконструируют обелиск фронтовикам

2 июля 2017 года, 15:03 | Сыктывдинский
Фотот www.ndbmarshak.ru

Обелиск воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, реконструируют в селе Палевицы Сыктывдинского района. Об этом "Комиинформу" сообщила глава поселения Алёна Громова.

По ее словам, в Год добрых дел работа по реконструкции памятника начнется в июле. Средства на благое дело администрации поселения в размере 60 тысяч рублей выдел Совет ветеранов Сыктывдинского района.

"В течение года активисты и волонтеры района провели колоссальную работу и выявили около ста имен павших фронтовиков, имена которых не были увековечены на обелиске, - пояснила А. Громова. – Мы уже заказали новые плиты с именами всех воинов. В течение июля планируем установить плиты и благоустроить территорию мемориала своими силами".

По словам собеседницы агентства, реконструкция обелиска будет выполнена своими силами, участвовать в благом деле будут жители села и сотрудники пожарной части из деревни Большая Слуда.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: реконструкция обелиска, Палевицы
  Рубрика: Общество
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