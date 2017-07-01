Минздрав Коми опроверг слухи о централизации лабораторной диагностики региона

Министерству здравоохранения Республики Коми было предложено рассмотреть вопрос об изменении порядка работы лабораторий медицинских учреждений региона.

Как сообщил один из жителей республики в социальной сети "ВКонтакте", Министерство здравоохранения Коми "поддерживает идею приватизации одной из фундаментальных отраслей медицины региона - лабораторную диагностику - силами московских предпринимателей. Несмотря на то, что в республике достаточно своих сил, специалистов и предприятий для проведения такой реформы".

В сообщении говорится, что региональный Минздрав дал "зеленый свет" московским компаниям ООО "ФЕСФАРМ-КОМИ" и АО "Диакон" в реализации проекта "Централизованная клинико-диагностическая лаборатория Республики Коми", предполагающего реформу лабораторной службы на принципах государственно-частного партнерства или концессии.

"И это можно было бы назвать "благоприятным инвестиционным климатом", если бы не то обстоятельство, что точно такой же инвестиционный проект под названием "Развитие лабораторной службы Республики Коми на принципах государственно-частного партнерства с применением концессионных схем" был предложен правительству РК местной компанией ООО "Клинико-Лабораторный центр" еще в 2013-м году, где этот проект получил всестороннюю поддержку", - говорится в сообщении.

Как сообщили "Комиинформу" министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, он не согласовал централизацию лабораторий на базе всех перечисленных организаций ("ФЕСФАРМ-КОМИ", АО "Диакон" и ООО "Клинико-Лабораторный Центр"), так как в условиях существующего порядка финансирования медицинских организаций, участвующих в системе обязательного медицинского страхования, будет нарушено федеральное законодательство по защите конкуренции на рынке медицинских услуг.

Таким образом, сказал министр, указанные в сообщении сведения являются ложными, очевидно представляющими мнение участников одной из сторон взаимоотношений по обсуждаемому вопросу.

В настоящее время лаборатории учреждений здравоохранения Республики Коми работают в прежнем режиме. В случае изменения в порядке их работы информация будет доведена своевременно.