Кировчане Евгений Леухин и Максим Шакиров стали игроками сыктывкарского "Строителя"

О том, что хоккейная команда "Строитель" пополнится двумя новыми игроками, рассказал президент региональной федерации хоккея с мячом Константин Агафонов. Новичками стали кировские спортсмены Евгений Леухин и Максим Шакиров.

Воспитанники кировского хоккея с мячом подписали соглашения с сыктывкарским клубом и прибывают в республику уже завтра. Контракты рассчитаны на 2 года. На приглашении игроков в столицу Коми настоял главный тренер "Строителя" Павел Франц.

"Тренер хотел видеть этих ребят в составе нашей команды, оба они перспективные игроки и мы возлагаем на них большие надежды. Хотелось бы, чтобы они внесли свой вклад в развитие хоккея на территории Республики Коми. Отрадно, что Евгений и Максим согласились продолжить карьеру в сыктывкарской коменде", - отметил К. Агафонов.

Он же рассказал, что с понедельника кировчане начинают совместные тренировки с нынешним составом "Строителя". На июль намечены занятия по общей физической подготовке, а с 1 августа - тренировки на льду. Ожидается, что за два летних месяца новые игроки сработаются с командой, выработают технику взаимодействия на льду, отработают игровые связки.

"Команда с новыми игроками в составе будет участвовать в этапе Кубка России по хоккею с мячом в сентябре этого года, который состоится в городе Ульяновск", - добавил он.

Евгений Леухин, Максим Шакиров стали свободными агентами на прошлой неделе. При этом кировская "Родина" до сих пор не погасила задолженность перед хоккеистами по заработной плате, сообщает Спорт FM Киров.