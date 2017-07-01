Глава Коми поддержал инициативу ижемцев по восстановлению Преображенской церкви

В ходе рабочей поездки в Ижемский район глава республики Сергей Гапликов осмотрел церковь в селе Ижма и обсудил с местной христианской общиной планы по ее восстановлению. Экспертный совет благотворительного фонда "Преемственность", созданного в республике по инициативе руководителя региона, рекомендовал включить церковь в перечень первоочередных проектов по восстановлению и сохранению объектов культурно-исторического наследия Республики Коми.

Церковь во имя Преображения Господня в селе Ижма Ижемского района была построена в 1828 году. Для современных ижемцев памятник архитектуры первой трети XIX века является символом расцвета ижемского края. В начале 1937 года Преображенская церковь была закрыта и передана под склад Ижемского сельского потребительского общества.

Работа по восстановлению храма началась в 2000 году. Местные жители не раз выходили на уборку помещения и прилегающей территории церкви. В 2013 году были проведены работы по ремонту кровли. В феврале 2016 года в Ижме начал работу попечительский совет по восстановлению церкви. В его вошли представители органов местного самоуправления, предприниматели, священнослужители. Возглавляет попечительский совет – Иван Артеев.

"Храм сейчас в таком состоянии, что мы можем его потерять, боимся, что здание не переживет и ближайшую смену сезонов. Для нас, ижемцев, этот храм как символ, память о наших дедах и прадедах. На призыв о спасении храма и на сбор средств откликнулись многие жители. Подключились и ижемцы, уехавшие и села, – из Ханты-Мансийска, Москвы", - рассказал И.Артеев.

На средства, собранные ижемцами, уже проведены геологические изыскания, работы по обследованию фундамента, стен, кровли, купола, барабана и подкупольной части здания.

Глава Коми Сергей Гапликов поддержал инициативу ижемцев в восстановлении церкви во имя Преображения Господня.

*** Фонд "Преемственность" создан в сентябре 2016 года по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова для оказания помощи, направленной на восстановление и сохранение объектов культурно-исторического наследия республики, прежде всего разрушенных православных храмов.

Экспертным советом фонда определены приоритетные проекты на ближайшие годы. Внимание сосредоточено на 11 памятниках истории и культуры республики, представляющих собой объекты каменного и деревянного зодчества религиозного назначения и нуждающихся в срочных ремонтно-восстановительных работах.

При этом в первую очередь предполагается заняться восстановлением четырёх объектов культурно-исторического наследия. Это памятник архитектуры второй половины XIX века "Церковь Николая Чудотворца в селе Пыелдино Сысольского района Республики Коми"; памятник архитектуры начала XIX века "Церковь Преображения Господня в селе Ижма Ижемского района Республики Коми"; памятник архитектуры начала XIX века "Церковь святителя Дмитрия Ростовского в поселке Кажым Койгородского района Республики Коми"; памятник деревянной архитектуры последней четверти XIX века "Колокольня церкви Собора Пресвятой Богородицы в деревне Мошьюга Ижемского района Республики Коми".

Официальный сайт фонда: http://blagfondrk.ru