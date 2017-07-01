Гран-при фестиваля "Завалинка" достался ансамблю "Отрада" из Карелии

Гран-при XIV Всероссийского фестиваля исполнителей народной песни "Завалинка" достался ансамблю "Отрада" из города Костомукша Республики Карелия. Полчаса назад на сцене, установленной в центре села Выльгорт Сыктыдвинского района, министр культуры Коми Сергей Емельянов вручил победителям Гран-при.

Художественный руководитель ансамбля Наталья Трудова рассказала, что коллектив участвует в фестивале "Завалинка" второй раз. Первый раз артисты приезжали в Коми в 2013 году, тогда они стали лауреатами второй степени. "В этом году мы тоже рассчитывали на приз, но никак не ожидали, что станем обладателями Гран-при. Мы безумно рады", - призналась худрук.

В номинации "За лучшее воплощение национальных традиций" министр вручил приз фольклорному ансамблю "Шузьм" из города Чебоксары Чувашская Республики (худрук -Диана Сусарина), в номинации "За лучшее исполнение стилизованной народной песни" - самодеятельному коллективу "Вечора" из поселка Дубровка Кировской области (худрук Александр Пантелеев), в номинации – "За использование народных музыкальных инструментов" - самодеятельному коллективу "Лолалöм" из села Зеленец Якунина Лариса.

Награды дипломантам конкурса вручил руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев.

Приз жюри в номинации "За преданность родной культуре" достался фольклорному ансамблю "Кунер" из Чувашии (худрук Анна Николаева).

Кроме того, еще двум наиболее отличившимся коллективам были вручены специальные призы.

Спецприз "За лучшую эмоциональную подачу" заслужил ансамбль народной песни "Свои, деревенские" из города Нагорск Кировскойобласти (худрук Галина Малыгина), "За профессионализм и творческий поиск" - ансамбль песни "Русские узоры" из поселка Молочный Мурманской области (худрук Елена Тугузова).

***Обладатели Гран-при XIV Всероссийского фестиваля исполнителей народной песни "Завалинка" получили денежный приз в размере 25 тысяч рублей, победители номинаций – по 15 тысяч рублей, обладатели спецпризов - по 10 тысяч рублей.