Гран-при фестиваля "Завалинка" достался ансамблю "Отрада" из Карелии

1 июля 2017 года, 18:11 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачёва

Гран-при XIV Всероссийского фестиваля исполнителей народной песни "Завалинка" достался ансамблю "Отрада" из города Костомукша Республики Карелия. Полчаса назад на сцене, установленной в центре села Выльгорт Сыктыдвинского района, министр культуры Коми Сергей Емельянов вручил победителям Гран-при.

DSC_8785.JPG

Художественный руководитель ансамбля Наталья Трудова рассказала, что коллектив участвует в фестивале "Завалинка" второй раз. Первый раз артисты приезжали в Коми в 2013 году, тогда они стали лауреатами второй степени. "В этом году мы тоже рассчитывали на приз, но никак не ожидали, что станем обладателями Гран-при. Мы безумно рады", - призналась худрук.

alomPa5GPqg.jpg

My0fI7lgQ8I.jpg

В номинации "За лучшее воплощение национальных традиций" министр вручил приз фольклорному ансамблю "Шузьм" из города Чебоксары Чувашская Республики (худрук -Диана Сусарина), в номинации "За лучшее исполнение стилизованной народной песни" - самодеятельному коллективу "Вечора" из поселка Дубровка Кировской области (худрук Александр Пантелеев), в номинации – "За использование народных музыкальных инструментов" - самодеятельному коллективу "Лолалöм" из села Зеленец Якунина Лариса.

pEt-24zujFM.jpg

np68V4Eie4o.jpg

Награды дипломантам конкурса вручил руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев.

WdNngwP1h_Q.jpg

Приз жюри в номинации "За преданность родной культуре" достался фольклорному ансамблю "Кунер" из Чувашии (худрук Анна Николаева).

Кроме того, еще двум наиболее отличившимся коллективам были вручены специальные призы.

Cu4n-fksfxY.jpg

c2Iv1hihfLg.jpg

Спецприз "За лучшую эмоциональную подачу" заслужил ансамбль народной песни "Свои, деревенские" из города Нагорск Кировскойобласти (худрук Галина Малыгина), "За профессионализм и творческий поиск" - ансамбль песни "Русские узоры" из поселка Молочный Мурманской области (худрук Елена Тугузова).

hHUNNuIC4CY.jpg

UmDNFhnwDDk.jpg

xaxI-YojrvA.jpg

***Обладатели Гран-при XIV Всероссийского фестиваля исполнителей народной песни "Завалинка" получили денежный приз в размере 25 тысяч рублей, победители номинаций – по 15 тысяч рублей, обладатели спецпризов - по 10 тысяч рублей.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: завалинка
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 2
  • 1
  • 0
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:38 30.06.2017
Антиквариат и раритеты ждут от жителей Прилузья в местном музее
14:44 29.06.2017
Сыктывкарцев приглашают отметить День речника
14:36 26.06.2017
Уроженец Сыктывкара написал первый в России учебник по игре на волынке


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus