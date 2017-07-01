В Сыктывкаре стартовала Специальная олимпиада по мини-футболу

1 июля 2017 года, 17:45 | Сыктывкар
Фото Натальи Петровой

Сегодня, 1 июля, состоялось открытие первой в истории республики специальной олимпиады по мини-футболу "Футбол без границ" для спортсменов с инвалидностью. Площадкой для состязаний стал Эжвинский психоневрологический интернат. Туда для участия в турнире прибыли футболисты из Вологодской и Кировской областей, Республики Татарстан. Коми представляет команда психоневрологического интерната в Эжвинском районе.

Все спортсмены - получатели социальных услуг и проживают в таких учреждениях постоянно. Турнир получил лозунг "Позвольте мне победить, но если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке", - его хором повторили все спортсмены на церемонии открытия олимпиады..

Старт состязаниям дал министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Илья Семяшкин. Он пожелал спортсменам удачи и выразил надежду на то, что состязания пройдут не только в напряженной спортивной обстановке, но и в теплой дружеской атмосфере.

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"Это прекрасное событие, прекрасное начинание нашего интерната. Ранее у нас уже проходили региональные соревнования, но мы расширяемся и притягиваем в республику другие регионы, которые также заинтересованы в развитии спорта среди молодых людей с инвалидностью. Например, Вологда приехала в Коми впервые. Это важно, чтобы к нам приезжали, чтобы видели, как мы используем такое реабилитационное средство как спорт, чтобы делились своим опытом. Регионы на таких площадках традиционно обмениваются разными техниками и технологиями. И разумеется, главная цель таких встреч - это сами люди, проживающие в таких интернатах. Это возможности, которые открывает им спорт - чувствовать себя уважаемыми, посещать другие страны, общаться друг с другом", - отметил И.Семяшкин.

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И действительно, опыт выступлений на мировой арене в своем арсенале имели многие из прибывших спортсменов, в том числе и команда из Эжвинского района. О достижениях спортсменов из республики рассказала председатель регионального отделения общероссийской благотворительной организации специальной олимпиады России Галина Дитц.

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"Наша специальная олимпиада - это международная программа, в которой принимают участие инвалиды с нарушением интеллекта. В 2018 году этой программе будет уже 50 лет. За этот период наша республика неоднократно принимала участие в российских и международных соревнованиях. Спортсмены из республики ездили в Шанхай, в Бельгию и в Грецию. В Лос-Анджелесе они стали чемпионами-победителями, завоевали более 40 золотых и серебряных медалей. В федеральных состязаниях ребята из Коми участвуют ежегодно, все районы, не только Эжва", - подчеркнула она.

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Г.Дитц также произнесла и приветственную речь в адрес собравшихся на поле игроков и болельщиков. С напутствием выступил и заместитель директора Спортцентра инвалидов Виктор Пунегов.

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Почетное право поднять флаг перед стартом первого матча между спортсменами из Коми и Татарстана предоставили чемпионке по пауэрлифтингу Всемирных летних игр Специальной олимпиады 2015 года в Лос-Анжелесе Наталье Ивановой и многократному победителю и призеру республиканских соревнований по лыжным гонкам и плаванию среди инвалидов Николаю Кулагину.

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Матчи организованы по "круговой" системе в соответствии с официальными правилами мини-футбола. Всего запланировано восемь встреч, финальная игра состоится завтра, 2 июля.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: эжва, футбол, спорт, специальная олимпиада, инвалиды
  Рубрика: Общество
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