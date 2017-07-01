В Ижемском районе появилось местное радио

"Луд" дал рождение новому радио в Ижме. Запуск вещания радиостанции осуществил глава Республики Коми Сергей Гапликов в рамках открытия межрегионального народного праздника "Луд" и 450-летия села Ижма.

"Это знаковое событие для района. Люди давно спрашивали, когда появится возможность слушать местное радио. Радиус вещания "Радио Дача Ижма" - 50 километров. В эфире будет отведено время для выпусков местных новостей, планах работы администрации муниципалитета, сообщений МЧС, рекламных объявлений. Выбор музыкального наполнения будет зависеть от предпочтений местных жителей", - сообщила руководитель администрации Ижемского района Любовь Терентьева.

Региональная сеть вещания "Радио Дача" насчитывает более 230 передатчиков, размещенных в городах вещания в России и странах ближнего зарубежья. Вещание осуществляется во всех городах-миллионниках России.

В Республике Коми "Радио Дача" доступно для жителей Сыктывкара, Усть-Куломского, Усть-Цилемского и Ижемского районов.