Алексей Просужих: "Глава Коми поставил амбициозные, но решаемые задачи"

2 июля 2017 года, 10:15 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Алексей Просужих прокомментировал опубликованное на сайте "Комиинформа" интервью с Сергеем Гапликовым.

А.Просужих отметил, что многие крупные предприниматели из других регионов, глядя на то, какой вектор развития задан главой Коми, всерьез думают строить бизнес в Коми. И это высокая оценка работы нынешнего руководства республики, которому удалось создать благоприятный деловой климат.

"Глава поставил перед собой и перед нами очень амбициозные задачи. Но они решаемы. И решать их надо общими усилиями. Не критиканством, а каждодневной работой", подчеркнул А.Просужих.

Илья Баканов
  Ключевые слова: развитие, комментарий, инвестиции
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Экономика
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