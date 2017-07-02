Алексей Просужих: "Глава Коми поставил амбициозные, но решаемые задачи"

Первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Алексей Просужих прокомментировал опубликованное на сайте "Комиинформа" интервью с Сергеем Гапликовым.

А.Просужих отметил, что многие крупные предприниматели из других регионов, глядя на то, какой вектор развития задан главой Коми, всерьез думают строить бизнес в Коми. И это высокая оценка работы нынешнего руководства республики, которому удалось создать благоприятный деловой климат.

"Глава поставил перед собой и перед нами очень амбициозные задачи. Но они решаемы. И решать их надо общими усилиями. Не критиканством, а каждодневной работой", подчеркнул А.Просужих.