Алексей Просужих: "Глава Коми поставил амбициозные, но решаемые задачи"
Первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Алексей Просужих прокомментировал опубликованное на сайте "Комиинформа" интервью с Сергеем Гапликовым.
А.Просужих отметил, что многие крупные предприниматели из других регионов, глядя на то, какой вектор развития задан главой Коми, всерьез думают строить бизнес в Коми. И это высокая оценка работы нынешнего руководства республики, которому удалось создать благоприятный деловой климат.
"Глава поставил перед собой и перед нами очень амбициозные задачи. Но они решаемы. И решать их надо общими усилиями. Не критиканством, а каждодневной работой", подчеркнул А.Просужих.
Илья Баканов
Ключевые слова: развитие, комментарий, инвестиции
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
Рубрика: Экономика
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