В Инте День молодежи отметили "ВелоДозором"

1 июля 2017 года, 14:32 | Инта
Фото пресс-службы администрации Инты

Сегодня Инта отпраздновала День молодежи. Праздничную программу изначально планировали на 25 июня, вслед за парадом выпускников. Но из-за трагических событий на шахте отменили. Активисты молодежных объединений вместе с руководством города договорились провести большой городской праздник 1 июля.

Сегодня в полдень программу праздника открыли участники "ВелоДозора". Это квест, который сочетает в себе элементы интеллектуальной игры, велогонок и ориентирования в городской среде. В Инте "Велодозор" проходит с 2014 года. На этот раз участие в нем приняли девять команд. Регистрация участников состоялась возле здания администрации города. Здесь же организаторы провели традиционный инструктаж. Перед стартом участников "ВелоДозора" приветствовали исполняющая обязанности заместителя руководителя муниципальной администрации Екатерина Груздева и депутат Совета города Николай Шушпанов.

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Напутствуя участников игры, депутат отметил символичное совпадение: "ВелоДозор" в Инте стартует в один день с самой известной и престижной велосипедной гонкой "Тур де Франс", которая в этом году проводится уже в 104 раз. Н.Шушпанов пожелал интинскому "ВелоДозору" такого же долголетия и дальнейшего развития.

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Награждение победителей "ВелоДозора" пройдет уже в рамках следующего молодежного мероприятия: с 15 часов на площади Ленина начнется II городской фестиваль красок "Лики-Фест".

С 13 часов начал работать живой уголок, в 14.00 открылась выездная торговля. Также участников праздника ждут "Библиостров" и "Город мастеров". Вечером состоится большая концертно-развлекательная программа.

Комиинформ
  Ключевые слова: праздник, молодежь, велосипеды
  Рубрика: Общество
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