Выпускники Красноборской школы пообещали главе Коми остаться в республике

Глава Коми Сергей Гапликов в рамках рабочей поездки в Ижемский район встретился с десятью выпускниками Красноборской средней общеобразовательной школы. В этом году три выпускника школы получили медали за особые успехи в учении, одну "золотую" и две "серебряные", все ученики являются победителями и призерами различных конкурсов.

"Несмотря на ваш юный возраст, вы уже многого успели добиться, проявить себя. Ваши успехи говорят о том, что у нас растет достойная смена, – сказал глава, обращаясь к выпускникам. – Вообще на Ижемской земле не может быть по-другому, это особенное, родное место, куда всегда хочется возвращаться. Приезжая сюда, я вижу красоту природы, местные особенности, внутреннее состояние здесь очень богатое. В Красноборе очень чисто – и на улице, и во дворах. Это говорит и о чистых помыслах в душе, человеческих качествах жителей".

Общаясь с ребятами за чашкой чая, Сергей Гапликов затронул темы любви к малой Родине, патриотизма, вспомнил свои школьные и студенческие годы.

Глава региона отметил, что сегодня у школьников широкие возможности в выборе профессиональных образовательных организаций для получения образования по самым разным направлениям, в том числе в самой республике.

Серебряный медалист Валерий Канев рассказал, что планирует поступать в Ухтинский государственный технический университет и после вуза обязательно вернется работать в родной район.

"Замечательно, что у вас есть такое желание. Республика Коми – поистине уникальный и очень перспективный регион. И, конечно, хотелось бы, чтобы молодежь это понимала и после защиты дипломов в учреждениях республики или даже за ее пределами возвращалась в родные места. Нам вместе нужно развивать нашу республику. Мы нуждаемся в молодых кадрах, в свежих, новаторских идеях", - подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава республики пожелал выпускникам светлой и яркой жизни, успешного поступления и самореализации в выбранном профессиональном пути. Он также поблагодарил за труд, за поддержку детей, за их успехи родителей и педагогов.

После встречи Сергей Гапликов первым оставил напутствие выпускникам в книге пожеланий.