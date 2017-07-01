К 1 сентября в Красноборской средней школе появится мобильный автогородок

1 июля 2017 года, 12:20 | Ижемский
Фото пресс-службы Главы РК

Глава Республики Коми Сергей Гапликов находится с рабочей поездкой по Ижемскому району. Во время посещения Красноборской средней общеобразовательной школы он оценил, как проходит подготовка учебного заведения к новому учебному году.

Напомним, вопрос подготовки образовательных организаций региона к новому учебному году рассматривался на заседании Правительства Республики Коми в июне этого года. Тогда Глава республики обратил особое внимание на состояние сельских школ и обязательность выполнения по ним предписаний надзорных органов.

Как сообщила главе региона директор школы Ольга Терентьева, капитальный ремонт основного здания Красноборской средней школы был завершен в 2016 году. Проведены работы по ремонту фундамента, утеплению фасада, обустройству канализации, замене кровли, деревянных оконных блоков на пластиковые, электропроводки. На эти цели из республиканского бюджета было направлено 17 миллионов рублей.

PSV_7842.jpg

"В этом году мы увеличиваем пищеблок и проводим ремонт там, начали делать потолок из экологичных материалов, - пояснила директор школы. - Летом в ходе подготовки к новому учебному году планируется провести косметический ремонт здания и благоустройство территории, прилегающей к школе".

Глава региона поинтересовался у Ольги Терентьевой, сколько предписаний надзорных органов вынесено школе и будет ли она вовремя готова к началу нового учебного года. Директор заверила, что подготовка идет строго по графику, плановая дата приемки школы - 31 июля. Также, несмотря на то, что образовательная организация располагается в деревянном здании 1970 года постройки, предписания надзорных ведомств, по ее словам, отсутствуют.

Между тем, Ольга Тереньтева отметила, что у школы нет комплекса для обучения детей и подростком правилам дорожного движения. Сергей Гапликов распорядился обеспечить школу мобильным городком. Организовать эту работу поручено Минобрнауки Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: школа, ремонт, безопасность дорожного движения
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:03 27.06.2017
139 сыктывкарских школьников получили медали за особые успехи в учении
15:39 26.06.2017
В Айкино прошел традиционный прием выпускников-медалистов
17:43 25.06.2017
"Найди себя": учителя английского двух поколений


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus