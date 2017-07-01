К 1 сентября в Красноборской средней школе появится мобильный автогородок

Глава Республики Коми Сергей Гапликов находится с рабочей поездкой по Ижемскому району. Во время посещения Красноборской средней общеобразовательной школы он оценил, как проходит подготовка учебного заведения к новому учебному году.

Напомним, вопрос подготовки образовательных организаций региона к новому учебному году рассматривался на заседании Правительства Республики Коми в июне этого года. Тогда Глава республики обратил особое внимание на состояние сельских школ и обязательность выполнения по ним предписаний надзорных органов.

Как сообщила главе региона директор школы Ольга Терентьева, капитальный ремонт основного здания Красноборской средней школы был завершен в 2016 году. Проведены работы по ремонту фундамента, утеплению фасада, обустройству канализации, замене кровли, деревянных оконных блоков на пластиковые, электропроводки. На эти цели из республиканского бюджета было направлено 17 миллионов рублей.

"В этом году мы увеличиваем пищеблок и проводим ремонт там, начали делать потолок из экологичных материалов, - пояснила директор школы. - Летом в ходе подготовки к новому учебному году планируется провести косметический ремонт здания и благоустройство территории, прилегающей к школе".

Глава региона поинтересовался у Ольги Терентьевой, сколько предписаний надзорных органов вынесено школе и будет ли она вовремя готова к началу нового учебного года. Директор заверила, что подготовка идет строго по графику, плановая дата приемки школы - 31 июля. Также, несмотря на то, что образовательная организация располагается в деревянном здании 1970 года постройки, предписания надзорных ведомств, по ее словам, отсутствуют.

Между тем, Ольга Тереньтева отметила, что у школы нет комплекса для обучения детей и подростком правилам дорожного движения. Сергей Гапликов распорядился обеспечить школу мобильным городком. Организовать эту работу поручено Минобрнауки Республики Коми.