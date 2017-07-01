Воркутинец заказал через интернет новые покрышки за 85 тысяч рублей, но товар так и не получил

1 июля 2017 года, 19:06 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В дежурную часть воркутинского отдела МВД России обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников.

Как сообщает пресс-служба МВД Коми, молодой человек решил приобрести фирменные покрышки "Бриджстоун" для своего автомобиля. Для экономии времени и средств молодой человек начал искать интересующий его товар через сеть интернет.

Подходящий вариант потерпевший нашел на сайте "4-shini" и связался с продавцом. Мужчины договорились о сделке, и покупатель перевел на указанный счет 85 тысяч рублей. Однако после этого продавец перестал выходить на связь. Товар в Воркуту так и не пришел.

В настоящее время сотрудники полиции города пытаются установить личность мнимого продавца. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".

МВД по Коми вновь обращается к жителям региона быть бдительными и предпринимать все необходимые меры для сохранения своих сбережений, а также внимательно относиться к сделкам посредством сети Интернет и соблюдать простые правила, которые позволят сберечь свое имущество.

Комиинформ
  Ключевые слова: преступление, мошенничество, деньги
  Рубрика: Происшествия
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