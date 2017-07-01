Людмила Жукова: "Мне импонирует жесткий стиль общения Сергея Гапликова с подчиненными"

Председатель Коми республиканского совета ветеранов Людмила Жукова поделилась своими впечатлениями от интервью с главой Коми Сергеем Гапликовым, опубликованном на "Комиинформе". Он прочитала его с большим интересом и узнала о нем много нового, и как о человеке, и как о профессионале.

"Это человек, который имеет богатейший опыт. Очень требовательный. Мне импонирует стиль его общения, требовательность по отношению к своим подчиненным и в то же время системность в работе", - отметила Л.Жукова.

Она напомнила, что в начале своей работы он поставил перед собой цель – реализовать программу по переселению населения из ветхого и аварийного жилья. И довел дело до конца.

"Президент направил Сергея Анатольевича в наш регион, чтобы поднять республику. Но что греха таить, мы были поставлены на колени: коррумпированность всех чиновников сверху донизу, огромные долги, многомиллиардные хищения. И это надо было исправить. Но одному все это сделать не под силу, нужна команда", - уверена председатель совета ветеранов.

По ее мнению, пока такой команды нет, есть кадровые ошибки, ошибки в структурных преобразованиях отраслей. Она пожелала, чтобы глава Коми не боялся принимать важные решения, но при этом советовался с людьми.

Л.Жукова вспомнила, как трепетно он общался с участниками Великой Отечественной войны 9 мая.

"У него даже были слезы на глазах, проникновенность. По-сыновьи он к ним относился. Ведь благодаря главе мы получили немалую материальную помощь от благотворительного фонда "Ренова". И это благодаря ему дети войны получают единовременное пособие к 9 мая, хотя официально такого статуса нет", - сообщила Л.Жукова.

Она подчеркнула, что почти за два года его правления не был принят ни один документ, ущемляющий интересы старшего поколения. Но председатель совета ветеранов переживает за молодежь. Она предложила С.Гапликову пересмотреть порядок выдачи подъемных молодым специалистам, приезжающим работать в сельскую местность: не выдавать им миллион рублей наличными, на который они покупают машины и прочее, а выделять средства только на жилье, чтобы они закреплялись на территории.

Также она отметила многие проблемы в медицинской отрасли, которые необходимо решать. И заверила, что люди старшего поколения готовы прийти на помощь и советом, и делом. И предложила С.Гапликову чаще выезжать в районы и встречаться с населением.

"Мне нравится, что он регулярно и часто проводит личные приемы, черпает сведения о жизни республики. Эту традицию нужно продолжать. А мы, общественники, готовы помочь и быть рядом. Я желаю, чтобы нашу республику подняли с колен, привлекли инвесторов, подняли экономику", - заявила Л.Жукова.