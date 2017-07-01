На эжвинской трассе водитель на "Шевроле" не уступил дорогу и спровоцировал тройную аварию

В Сыктывкаре водитель на "Шевроле" не уступил дорогу и спровоцировал тройную аварию.

Дорожный инцидент произошел 30 июня около 17:42, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики.

Водитель 1976 г.р, управляя автомашиной "Шевроле Нива", выезжая с прилегающей дороги со стороны ул. Таежная в сторону Ухтинского шоссе, при выполнении маневра левого поворота в сторону Сыктывкара со второстепенной дороги на 22 км автодороги Сыктывкар – Эжвинский район, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной ВАЗ 21214 под управлением мужчины 1958 г.р, который двигался по главной дороге - Ухтинскому шоссе со стороны Сыктывкара в направлении Ухты.

После этого ВАЗ 21214 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Шкода Фабиа" под управлением женщины 1983 г.р., двигавшейся по Ухтинскому шоссе со стороны Ухты в направлении Сыктывкара.

В результате ДТП пострадали водители ВАЗа и "Шкоды".

Мужчина получил травмы головы, ссадины и перелом носа.

У женщины - закрытая травма правой стопы, ушиб правого коленного сустава.

О водителе "Шевроле" известно, в течение года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Водительский стаж - с 1997 года.