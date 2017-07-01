Погибший в ДТП велосипедист пересекал проезжую часть дороги перед автобусом /подробности/

1 июля 2017 года, 9:13 | Сыктывдинский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Обстоятельства вчерашнего ДТП, в результате которого погиб 12-летний велосипедист, рассказали "Комиинформу" в Госавтоинпекции региона.

Напомним, трагедия произошла вчера, 30 июня, около 19:08 в Сыктывдинском районе республики.

53-летний водитель, управляя автобусом Daewoo, двигался по ул. Луговая с. Палевицы со стороны д. Сотчем-Выв в направлении автодороги Сыктывкар - Ухта.

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Напротив д.48 по ул. Луговая, при объезде велосипедистов, двигающихся в попутном направлении справа по ходу движения автобуса, он совершил наезд на велосипедиста, который не убедился в безопасности выполняемого маневра и решил пересечь проезжую часть дороги перед автобусом.

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В результате ДТП 12-летний велосипедист скончался в машине скорой помощи при транспортировке.

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О водителе автобуса известно, что за год он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД РФ (нарушение правил применения ремней безопасности). Водительский стаж - с 1983.

Госавтоинспекция призывает родителей: в дни летних каникул еще раз повторить с детьми правила дорожного движения, рассказать ребенку об опасностях на дороге, показать, где и как нужно переходить проезжую часть.

Если ребенок на велосипеде, то прежде чем перейти дорогу, он должен спешиться и убедиться, что машины его пропускают. Быть внимательными при выезде из дворовых территорий, в "слепых зонах".

Родители, приобретая для ребенка двухколесное транспортное средство (велосипед, скутер, мопед и т.д.) не всегда понимают насколько это опасная “игрушка”. Прежде чем доверить ему управление, необходимо убедиться в том, что он обладает достаточными навыками вождения.

К тому же велосипед или мопед - это самые незащищенные виды транспортных средств, и даже незначительные столкновения, а иногда и просто падение, могут повлечь за собой серьезные последствия.

Госавтоинспекция также призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в период школьных каникул.

Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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