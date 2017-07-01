Детско-юношеская спортшкола Айкино переходит на новый уровень профподготовки

1 июля 2017 года, 16:18 | Усть-Вымский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Спортивная школа села Айкино переходит на новый уровень профессиональной подготовки своих воспитанников. Однако для того, чтобы это состоялось окончательно, учреждению необходим новый инвентарь, прописанный в требованиях. Об этом рассказал на личном приеме у депутата Госдумы Ольги Савастьяновой директор Усть-Вымской ДЮСШ Борис Пономарёв.

Так, по его словам, с этим вопросом к депутатам Госсовета Коми он обращался еще несколько лет назад. В 2014-м году учреждение получило лицензию на работу по общеразвивающим профессиональным программам спортподготовки, а это - уже более высокий уровень, чем есть сегодня.

Перейти на него пока мешает недостаточное обеспечение школы спортивным инвентарем. В Год спорта республика выделила на эти цели всем школам региона 16,5 миллионов рублей. ДЮСШ в Айкино получила 800 тысяч. Это помогло, но всего школе необходимо на эти цели не менее пяти миллионов рублей.

"Немногие родители могут приобрести хороший качественный инвентарь. К примеру, чтобы сейчас одеть одного лыжника, необходимо не менее ста - 150-ти тысяч рублей. У людей в сельской местности таких средств нет. - Вопрос курирует Минспорта региона. Сейчас они ведут переговоры с Минспорта России по вопросу субсидирования спортшкол, выходящих на новый уровень спортивной подготовки, но пока мы не знаем, будет ли точно финансирование", - поделился директор.

В ходе личного приема О.Савастьянова созвонилась с представителем регионального Минспорта, где ей сообщили, что заявки со всех спортучреждений Коми, нуждающихся в инвентаре, собраны. До 5 июля их передадут на федеральный уровень. Решение будет принимать администрация президента.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: спорт, села, коми, дети
  Рубрика: Спорт
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