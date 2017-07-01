Детско-юношеская спортшкола Айкино переходит на новый уровень профподготовки
Спортивная школа села Айкино переходит на новый уровень профессиональной подготовки своих воспитанников. Однако для того, чтобы это состоялось окончательно, учреждению необходим новый инвентарь, прописанный в требованиях. Об этом рассказал на личном приеме у депутата Госдумы Ольги Савастьяновой директор Усть-Вымской ДЮСШ Борис Пономарёв.
Так, по его словам, с этим вопросом к депутатам Госсовета Коми он обращался еще несколько лет назад. В 2014-м году учреждение получило лицензию на работу по общеразвивающим профессиональным программам спортподготовки, а это - уже более высокий уровень, чем есть сегодня.
Перейти на него пока мешает недостаточное обеспечение школы спортивным инвентарем. В Год спорта республика выделила на эти цели всем школам региона 16,5 миллионов рублей. ДЮСШ в Айкино получила 800 тысяч. Это помогло, но всего школе необходимо на эти цели не менее пяти миллионов рублей.
"Немногие родители могут приобрести хороший качественный инвентарь. К примеру, чтобы сейчас одеть одного лыжника, необходимо не менее ста - 150-ти тысяч рублей. У людей в сельской местности таких средств нет. - Вопрос курирует Минспорта региона. Сейчас они ведут переговоры с Минспорта России по вопросу субсидирования спортшкол, выходящих на новый уровень спортивной подготовки, но пока мы не знаем, будет ли точно финансирование", - поделился директор.
В ходе личного приема О.Савастьянова созвонилась с представителем регионального Минспорта, где ей сообщили, что заявки со всех спортучреждений Коми, нуждающихся в инвентаре, собраны. До 5 июля их передадут на федеральный уровень. Решение будет принимать администрация президента.
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