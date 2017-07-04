Вода в кранах жителей Микуня посветлеет к концу этого года

4 июля 2017 года, 9:07 | Усть-Вымский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Одну из давних проблем Микуня - с питьевой водой - планируют частично решить к концу этого года. В городе реализуют два крупных проекта по республиканской программе "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения".

Как сообщили "Комиинформу" в администрации Усть-Вымского района, ее воплощение в жизнь пройдет в два этапа - в этом и следующем году.

Первый этап программы стоимостью в 60 миллионов рублей - установка и запуск дополнительного модуля на уже существующем и действующем оборудовании водоочистной станции города. Эту часть работ намерены завершить к концу 2017-го.

"Это уже позволит получать более качественную питьевую воду. Сейчас она по большей части желтоватого оттенка. После установки нового модуля вода посветлеет", - пояснила первый замруководителя администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер.

К концу 2018-го года в Микуни намерены завершить реализацию второго крупного проекта стоимостью в 136 миллионов рублей. Согласно нему, здесь построят водохранилище. Контракт с организацией, которая будет выполнять эти работы, уже заключен.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: строительство, река, микунь, ЖКХ
  Рубрика: Общество
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