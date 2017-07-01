Ухтинские дошкольники благоустроили территорию трех детских садов

В Год добрых дел для благоустройства территории детских садов в Ухте объединились педагоги, родители и сами воспитанники. Совместными усилиями были высажены растения и установлены игровые конструкции. Соответствующие мероприятия прошли в минувшем месяце в трех дошкольных учреждениях. Об этом сообщает администрация города.

Так экологическая акция "Лучик добра" прошла в детском саду №17. Воспитанники дошкольного учреждения сначала выращивали рассаду: бархатцы, виолы и петунии, а после вместе с педагогами высаживали ее в клумбы на территории детского сада.

Другая акция, "День добрых дел", состоялась в детском саду №2. Родители вышли на субботник, чтобы построить для детей новой песочницы. При этом на собрании решено было поставить не просто емкость для песка, а "настоящий" грузовик. Такое игровое пространство позволит развивать воображение детей и станет поводом для новых интересных игр во дворе. Как говорят сотрудники детского сада, родители не только помогли учреждению, но и подали хороший пример детям, что наблюдали за работой.

Еще одно доброе начинание родители поддержали в детском саду №55. В ходе акции "От росточка до цветочка" были оформлены клумбы, высажены тюльпаны, бархатцы, петунии, виолы, цинерария. В теплице появились огурцы, приведены в порядок кусты туи, а на мини-огороде высажен листовой салат и зелень. Во всех делах активными помощниками взрослым стали дошколята.