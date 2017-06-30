Проблемами благоустройства дворов Сыктывкара озаботился депутат Госдумы РФ

Программу ремонта дворов необходимо дополнить. Предложения по совершенствованию проекта озвучил мэр Сыктывкара Валерий Козлов депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ивану Медведеву во время совместной инспекции работ по благоустройству дворовых территорий в Сыктывкаре в рамках парламентской недели, сообщает пресс-служба мэрии.

По мнению администрации и ряда депутатов города, в перечень обязательных работ приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", необходимо включать мероприятия по прокладке ливневой канализации, озеленению территорий и по проектированию объектов. К такому выводу пришли представители мэрии, депутаты города по итогам встреч с жителями домов, где будут проводиться ремонтные работы.

В этом году водоотведение будет сделано за счёт создания уклонов профиля тротуаров и подъездных путей. Но это не решение проблемы. Горожане предлагают строить ливневую канализацию, так как вода будет скапливаться на новых тротуарах и проезжих частях дорог. Эти виды работ достаточно капиталоемкие и относятся к капитальному ремонту при обязательном наличии проектной документации. Также жители считают целесообразным в рамках благоустройства территории не только обновлять освещение и устанавливать скамейки и урны, но и озеленять дворы для улучшения экологической обстановки в городе. И. Медведев выразил намерение продвигать инициативы на федеральном уровне в части их включения в бюджет на 2018-2020 годов.

Также мэр города рассказал И. Медведеву о планах благоустройства Мичуринского и парка им. С.Кирова.

Напомним, в этом году более 50 сыктывкарских и эжвинских дворов, вошедшие в муниципальную программу "Развитие городского хозяйства", будут отремонтированы. Увеличить число дворов с 46 из предварительного перечня до 51 в окончательном варианте удалось в результате уточнения расчетов стоимости работ. Также будут благоустроены 11 общественных территорий.

*** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, знаковых мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. В Республике Коми в этом году будет направлено 280 миллионов рублей на благоустройство столицы региона и моногородов. Сыктывкар получит большую часть средств – свыше 170 миллионов, из которых — 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.