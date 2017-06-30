В Ижме провели "мини-Луд"

В преддверии главного праздника Ижемского района, который состоится уже на этих выходных, прошел "Луд для самых маленьких".

Воспитанники детского сада №2 села Ижма устроили своим сверстникам, воспитателям и гостям из ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" настоящий праздник с приставкой "мини". Ребята водили хоровод и выстроили традиционную фигуру "Ворота", потом мальчики соревновались в силе и ловкости, а среди девочек выбирали главную красавицу. Словом, все как на настоящем, "взрослом" Луде – празднике, который из года в год собирает в Ижемском районе сотни гостей из разных уголков республики, страны и даже зарубежья.

Присутствие нефтяников на "мини-празднике" было неслучайным. Дело в том, что они поддержали инициативу коллектива детского сада, направленную на сохранение и развитие культурных традиций коми-ижемцев. По итогам прошлогоднего конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и Ненецком автономном округе одним из победителей как раз и стал разработанный коллективом проект "Баб кудйысь дивo" ("Чудо из бабушкиного сундука"). В качестве гранта выделены средства на пошив для мальчиков и девочек 40 костюмов по всем коми-ижемским канонам. В этих красочных одеяниях ребята и участвовали в "мини-Луде".

К слову, и в позапрошлом году ижемский детский сад №2 вошел в число победителей грантового конкурса "ЛУКОЙЛа". Благодаря этому для воспитанников создана "Тропа в природу" - обучающий комплекс экологической направленности.

"Приятно, что ЛУКОЙЛ поддерживает проекты по сохранению культуры коми народа, развитию образования. Мы и дальше будем участвовать в таких конкурсах", - отметила заведующая детским садом Наталья Чупрова.

К слову, и сам праздник Луд нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми традиционно поддерживают, вот уже 10 лет подряд финансово помогая в его организации.