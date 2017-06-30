Антиквариат и раритеты ждут от жителей Прилузья в местном музее

Акция "Подари музею экспонат" пройдет в Прилузском районе с 1 июля по 1 октября. Ее организатором выступило одно из значимых учреждений села Объячево и всего района - Прилузский районный краеведческий музей им. И. А. Яборова", созданный в 1967 году.

В октябре 2017 года музей отпразднует 50-летний юбилей. На протяжении многих лет сотрудники учреждения вели тщательную работу по комплектации и сохранению историко-культурного наследия района.

Хранители музея решили не прерывать эту традицию и предложили жителям района поучаствовать в акции и пополнить хранилище новыми экспонатами.

"Это поможет не только разнообразить музейную коллекцию и ощутить сопричастность к истории родного края, но и будет способствовать популяризации музейной деятельности, что, без сомнения, окажет положительное влияние на нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения, - отметила "Комиинформу" директор музея Светлана Вязова. – Имя дарителя навсегда будет занесено в книгу поступления фондов музея и таким образом он оставит благородный след в истории нашего района".

Хранителей музея в качестве экспонатов интересуют предметы быта прошлых лет, школьная атрибутика, старые и новые фотографии Прилузского района и его жителей, а также предметы, представляющие художественную и историческую ценность, видеоматериалы по истории района, письма, награды, предметы интерьера времен Великой Отечественной войны, 1950–1990 годов прошлого века.

По окончании акции будут объявлены победители в трех номинациях – "Антиквар" - участник, подаривший экспонат с самой ранней датировкой, "Энтузиаст" - участник, передавший наибольшее количество экспонатов и "Экспонат эпохи" - участник, подаривший экспонат, наиболее ярко отражающий время.

Победители будут награждены ценными призами. Ко дню рождения музея будет подготовлена новая экспозиция, составленная из щедрых подарков.

***Посетителей и дарителей ждут в музее по адресу: 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д.78, по будням с 8.15. до 16.30. тел/факс: 22-4-02.