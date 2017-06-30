В Удорском районе вынесен приговор местному жителю, который довел свою собаку до истощения и смерти

30 июня 2017 года, 15:20 | Удорский
Фото ВК

Мировой судья Удорского судебного участка рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего жителя поселка Усогорск. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Удорского района.

Судом установлено, что в апреле 2017 г. мужчина приковал свою собаку к цепи на даче и оставил там. Пес медленно погибал в течение нескольких недель. Истощенного бедолагу обнаружили местные жители. К сожалению, собаку спасти не удалось.

Суд признал жителя Усогорска виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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