Асхаб Асхабов: "Воркута должна стать платформой для дальнейшего освоения Арктики"

Директор Института геологии КНЦ УрО РАН, академик РАН, сопредседатель ОНФ в Коми Асхаб Асхабов прокомментировал опубликованное "Комиинформом" интервью с главой Коми Сергеем Гапликовым. Известный ученый отметил, что полностью разделяет позицию руководителя региона относительно планов по развитию Арктики.

По его словам, потенциал Воркуты, которая может стать необходимой платформой для освоения Арктики, необходимо использовать в полном объеме.

"Я всегда говорил, что Коми необходимо рассматривать, как мостик в Арктику, - пояснил он. – Соседние регионы пытаются перетянуть на себя одеяло в этом вопросе, но они не обладают для этого необходимыми ресурсами. Исторически и экономически сложилось так, что коридор, который ведет в Арктику, проходит через территорию республики. В нашем регионе наработан опыт работы в суровых арктических условиях, имеются узкие специалисты. Ничего этого у наших соседей нет".

По словам собеседника агентства, многие аспекты арктической тематики подробно отражены в специальном выпуске журнала КНЦ УрО РАН "Известия Коми научного центра"

"В журнале опубликованы результаты последних исследований по арктической тематике, которые проводят ученые КНЦ УрО РАН - геологи, физиологи, биологии, историки, химики, - добавил А. Асхабов. – Почти все наши институты задействованы в этой работе. Коми научный центр готов помогать главе Коми в этих вопросах, тем более, что при нем создана Арктическая комиссия, которая может послужить основой для выработки научно-обоснованных рекомендаций в вопросах освоениях Арктических зон России. Республика обладает потенциалом, и он в полной мере должен быть использован на благо региона и России"