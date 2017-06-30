В Ухте Север предстанет в трех измерениях

30 июня 2017 года, 15:10 | Ухта
Фото Антона Пархачёва

С 4 по 27 июля 2017 г. на территории Республики Коми в г. Ухте пройдёт скульптурный симпозиум "Север в трех измерениях". Впервые на территории Ухты будет создана экоэкспозиция с элементами "художественного" проникновения человека, которая преобразует несколько городских пространств.

Торжественная церемония открытия симпозиума и праздничный концерт для всех жителей города состоится 4 июля в 17.00 ч на Комсомольской площади Ухты.

В творческий проект приглашены скульпторы территорий Северо-Запада Российской Федерации: г. Сыктывкар (Александр Выборов, Сергей Разманов), г. Санкт-Петербург (Ольга Панкратова, Борис Сергеев, Николай Краюхин, Александр Хромых, Михаил Евдокимов, Мария Апрасиди, Дмитрий Турбасов) и г. Москвы (Илья Мишанин). Итогом творчества мастеров станут 10 скульптур, выполненных из мрамора, гранита и современных материалов.

По результатам симпозиума будет создана экспозиция, которая разместится на территории МОГО "Ухта" на Набережной Газовиков. Отдельные скульптурные памятники будут установлены на территории православного храма "Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми Просиявших" и на Комсомольской площади.

Благодаря проекту в Ухте появятся новые достопримечательности - уникальные арт-объекты, способствующие приобщению к культуре и традициям, стимулированию процессов развития региональной культуры, а также формированию у населения позитивного отношения к традиционному и современному изобразительному искусству, сообщают организаторы.

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***Организаторами проекта выступили "Газпром трансгаз Ухта", администрация МОГО "Ухта" и Коми региональное отделение Союза художников России.

Комиинформ
  Ключевые слова: скульптурный симпозиум
  Рубрика: Культура
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