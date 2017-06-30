Стоимость пассажирских автоперевозок по Сысольскому району будет снижена

Депутаты Совета муниципального района "Сысольский" шестого созыва на очередной 22-й сессии, прошедшей 29 июня, проголосовали за снижение стоимости перевозки пассажиров на территории Сысольского района.

Как сообщается на сайте муниципальной администрации, резкое повышение стоимости проезда в рейсовых автобусах в прошлом году на 35% негативно отразилось на пассажиропотоке. Район полностью транзитный, через него проходят еще пять перевозчиков, помимо них функционируют нелегальные таксисты. Кроме того, часто подвозом занимаются просто соседи, знакомые.

Недовольство жителей района стоимостью проезда приводит к все большему снижению пассажиропотока, потребителями услуг Сысольского АТП остаются только льготные категории пассажиров и те, кто проживает в отдаленных населенных пунктах района.

Исходя из этого, депутаты проголосовали за снижение платы за проезд в пригородном сообщении с 4,74 до 3,5 рублей за 1 км пробега, что сопоставимо со стоимостью перевозки пассажиров в 2016 году.

По Визинге цена билета остается прежней - 26 рублей.