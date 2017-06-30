В Сыктывкаре объявлен конкурс социально значимых проектов

30 июня 2017 года, 14:41 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Администрация Сыктывкара объявила грантовый конкурс социально значимых проектов некоммерческих организаций.

Гранты в форме субсидий предоставляются для поддержки социально значимых проектов некоммерческих организаций (НКО), способствующих решению вопросов местного значения, поддержке общественных инициатив, развитию гражданской активности населения по решению социально значимых проблем городского округа.

Максимальный размер одного гранта составляет 80 тысяч рублей. Общий объём средств, предусмотренных на предоставление грантов во II полугодии 2017 года, составляет 390 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в конкурсе будет идти до 28 июля 2017 года включительно по адресу, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб. 501, тел., факс: (8212) 29-41-49, е-mail: admsykt@syktyvkar.komi.com. Время приёма: с понедельника по четверг – с 8:45 до 17:00, в пятницу – с 8:45 до 16:45.

Заявка на участие в конкурсном отборе представляется непосредственно, либо направляется почтовой связью (презентация проекта в формате PowerPoint представляется на электронном и бумажном носителе в 1 экземпляре, не более 20 слайдов).

Информационное сообщение о проведении во II полугодии 2017 года соответствующего конкурса социально значимых проектов НКО прилагается.

*** Организатором Конкурса является Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар".

Комиинформ
  Ключевые слова: гранты, конкурс
  Рубрика: Общество
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