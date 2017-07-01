На Интинской ТЭЦ в июле будут работать водолазы и альпинисты

1 июля 2017 года, 10:00 | Инта
http://www.belproject.org

Интинская ТЭЦ Коми филиала "Т Плюс" напоминает о том, что с 3 по 10 июля состоится плановая остановка оборудования для проведения регламентных ремонтных работ и очистки береговой насосной станции. Горячее водоснабжение на этот период будет отключено.

Подводно-технические работы по очистке водоприемных колодцев береговой насосной станции от иловых отложений будут выполняться силами сыктывкарского ООО "Северная водолазная служба".

Также в период останова планируется провести очистку оголовков и замену сигнальных ламп на дымовых трубах ТЭЦ. Работы повышенной сложности на высоте 60 метров будут проводить специалисты санкт-петербургского ООО "Развитие".

Все остальные мероприятия, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, включая гидравлические испытания тепловых сетей и устранение выявленных дефектов, традиционно проводятся без прекращения подачи ГВС.

Интинская ТЭЦ напоминает, что жилищным организациям в рамках подготовки к ОЗП также необходимо выполнить ряд работ, сопряженных с обязательным отключением подачи ГВС. В частности, заменить неисправную первичную запорную арматуру. Чтобы минимизировать неудобства для потребителей, теплоэнергетики предлагают УК и ТСЖ синхронизировать сроки отключения ГВС и провести необходимые внутридомовые мероприятия в период с 3 по 10 июля.

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте. Также в оперативном управлении филиала находится ООО "Воркутинские ТЭЦ". Установленная электрическая мощность – 395 МВт, установленная тепловая мощность – 1804,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 569,8 км в двухтрубном исчислении.

***Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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