Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье. В выходные жители и гости столицы Коми смогут перенестись в прошлое на семь веков, увидеть гениальные работы Нади Рушевой и ознакомиться с религиозными древностями.

Религиозные древности в Нацгалерее

1 июля в Национальной галерее Коми последний день работы выставки "Зримая память предков". Зрителей знакомят с собранием религиозных древностей: деревянной резной пластики, икон, медного художественного литья, рукописных и старопечатных книг, предметов церковного культа XVII-XX вв., принадлежащих кинорежиссеру-документалисту, краеведу, коллекционеру М.Д.Игнатову.

Собрание, насчитывающее многие сотни предметов, складывалось на протяжении всего его сложного жизненного пути – от первых семейных реликвий до целых коллекций, принадлежавших в прошлом известным в Коми крае и за его пределами личностям.

Экскурсии в Нацмузее

С 1 июля отдел истории Национального музея Коми приглашает на экскурсии по двум выставкам: "Пушкиниана Нади Рушевой" и "Путешествие в 1380 год".

Имя Нади Рушевой с середины 60-х годов XX века стало синонимом молодости, таланта и, трагически оборвавшейся, очень яркой жизни. Ей пророчили блестящее будущее: в 12 лет состоялась первая выставка юной художницы, в 15 она стала главным иллюстратором романа "Мастер и Маргарита", а в 17 лет жизнь Нади Рушевой неожиданно оборвалась. Творческое наследие Нади Рушевой насчитывает более 10000 рисунков, объединённых в большие циклы. Некоторые из них привезли в Сыктывкар.

Выставка "Путешествие в 1380 год" — это интерактивная площадка для семейного познавательного отдыха и проведения экскурсий для детей школьного возраста. На выставке можно будет "раскопать" предметы, рассказывающие о том, как жили наши предки в X-XIV вв., поиграть в компьютерную игру "Путешествие в страну северного ветра", составить своё имя с помощью зырянской азбуки, поиграть в увлекательные настольные игры, сфотографироваться в образе русского воина и многое другое.

Футбол без границ

1 июля в Эжвинском психоневрологическом интернате стартует турнир Специальной Олимпиады РК по мини-футболу "Футбол без границ". За медали в соревнованиях поборются спортсмены из Вологды, Татарстана, Кирова и Республики Коми.

Двухдневные состязания пройдут по круговой системе в соответствии с официальными правилами мини-футбола. У футболистов, которые представят на турнире Коми, есть все шансы на победу – команда сильная и сыгранная.

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

"Гадкий я 3" (6+)

Мультфильм. Длительность: 100 минут.

Грядет третье пришествие. Многодетный суперагент, роковая красотка и бессмертные миньоны на подходе. Готовьтесь. Они будут править миром.

Начало сеансов и стоимость: 9:00 – 120р., 11:20 – 150р., 13:30 – 150р., 17:40 – 170р., 19:15 – 190р., 20:50 – 180р., 22:20 – 130р. (3D).

"Трансформеры: Последний рыцарь" (12+)

Фантастика. Режиссер: Майкл Бэй. В ролях: Энтони Хопкинс, Марк Уолберг. Длительность: 140 мин.

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда.

Начало сеансов и стоимость: 8:50 – 120р., 12:55 – 160р., 15:05 – 160р., 19:50 – 190р., 0:30 – 130р. (3D).



"Тачки 3" (6+)

Мультфильм. Длительность: 110 мин.

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина в новом высокоскоростном приключении Disney/Pixar "Тачки 3". Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Начало сеансов и стоимость: 11:30 – 150р., 15:40 – 160р., 17:50 – 170р., 23:50 – 130р. (3D).

"Мумия" (12+)

Фантастика. Режиссер: Алекс Куртцман. В ролях: Том Круз, Рассел Кроу. Длительность: 112 мин.

Посреди безжалостной пустыни под тоннами песка в величественном саркофаге погребена древняя царица. В тот день, когда она проснется, мир познает неистовую ярость, накопившуюся у нее за тысячелетия заточения.

Начало сеансов и стоимость: 22:30 – 130р. (3D).

"Мульт в кино №55" (0+)

Длительность: 45 мин.

Начало сеансов и стоимость: 10:30 – 140р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее. Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/