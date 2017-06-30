Иван Медведев погрузился в жилищно-коммунальные проблемы Княжпогостского района

30 июня 2017 года, 12:00 | Княжпогостский
Фото ЕР

Проблемы жилищно-коммунальной сферы оказались в центре внимания депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ивана Медведева во время рабочей поездки в Княжпогостский район, сообщает КРО партии "Единая Россия".

Особая тема – жилье для переселенцев в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья.

Так, в одном из таких домов Емвы - гнилые полы, едкий ужасный запах, некачественные трубы.

В ряде домов города отсутствует горячая вода, причем, уже не первый год (и зимой, и летом). Жаловались жители и на протекающие крыши, на редкую очистку выгребных ям (раз в полгода).

Были и вопросы, не касающиеся ЖКХ: в поликлинике нет прибора УЗИ, а центру национальных культур нужна новая аппаратура для организации мероприятий.

Большинство обозначенных проблем Иван Медведев взял под свой контроль, подчеркнув, что будет решать их, плотно взаимодействуя с администрацией Княжпогостского района.

Также в ходе рабочей поездки Иван Медведев посетил школу №1 в г. Емва, где поздравил выпускников.

"Конечно, за молодежью будущее. Как сказал президент в своем послании, через 15-20 лет вы будете управлять страной. Для всех нас важно, что вы приобретете, чему научитесь, и мы работаем, чтобы создать самые комфортные условия для вашего образования, развития. Совсем скоро вы станете студентами, будете получать стипендию. Но текущая стипендия нуждается в увеличении и мы сейчас рассматриваем все варианты, чтобы повысить ее", - подчеркнул парламентарий.

Иван Медведев лично вручил золотые медали двум выпускницам школы – Светлане Жарковой и Виктории Политовой.

Комиинформ
  Ключевые слова: ЖКХ, Госдума
  Рубрика: Общество
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