Двое лосят, родившихся на лосеферме Печоро-Илычского заповедника, не выжили

Двое из шести лосят, появившихся на свет во время затянувшегося отела, не выжили.

Напомним, из-за погодных условий отел на лосеферме Печоро-Илычского заповедника в этом году начался позже. Лосихи произвели на свет шесть детенышей, в том числе две пары двойняшек.

Один из близнецов - лосенок-самец, которого произвела на свет самая старая лосиха Ляля, родился с весом менее 10 кг.

"Лосята оказались слабые, мамку даже сами не смогли пососать, - сообщила технолог лосиной фермы А. Сацюк. - Четверо суток мы боролись за жизнь лосят. Поили их из шприца, растирали, согревали, постоянно кто-нибудь находился рядом с ними. В результате девочка пошла на поправку, а мальчика отстоять не удалось. Видимо, судьба у него была такая".

18 июня лосиха Гадя принесла двойню довольно резвых лосят-самочек. Назвали их Стешка и Бежка (Бежка получила такое имя, потому что убежала от матери и сестры ненадолго, а потом вернулась).

"Бежка уже на второй день стала плохо есть, у нее началось обезвоживание, - продолжила А. Сацюк. - Ветеринары из Троицко-Печорской ветстанции всегда помогали, но в этот раз они как нарочно были в Якше. Лечение лосят – дело специфическое, отличается от лечения телят, поэтому все попытки им помочь оказались тщетными. Бежка пала. Как выяснилось позже, у нее была врожденная почечная недостаточность".

Таким напряженным и для работников фермы, и для лосей был отел в этом году. Несмотря на это сотрудники лосефермы не теряют оптимизма. "В прошлом году на ферме народилось пять бычков и всего одна самочка, в этом году выжили четыре самочки. Значит, будет с кем дальше работать. Природа не терпит пустоты", - отмечают сотрудники лосефермы.