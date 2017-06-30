Сыктывкарские полицейские по горячим следам раскрыли ограбление пенсионерки

30 июня 2017 года, 10:35 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Полицейскими Сыктывкара по горячим следам раскрыт грабеж в отношении 77-летней пенсионерки.

В УМВД Сыктывкара поступило сообщение о том, что у пожилой женщины на улице открыто похищен пакет, в котором находился кошелек с денежными средствами и сотовый телефон.

Прибывшим на место происшествия полицейским пенсионерка рассказала, что когда она шла по улице, к ней подошел неизвестный мужчина и выхватил пакет и скрылся. Однако пенсионерка запомнила злоумышленника и описала его правоохранителям.

Ориентировка была незамедлительно направлена всем наружным патрулям. Вскоре автоэкипажем ГИБДД был задержан мужчина, приметы которого совпадали с описанием потерпевшей.

Злоумышленником оказался местный житель, 1957 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Получены признательные показания. Денежные средства злоумышленник успел потратить на собственные нужды, а сотовый телефон и кошелек он выбросил. Впоследствии правоохранители обнаружили имущество в указанном злоумышленником месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Часть похищенного имущества возвращена пенсионерке, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: грабеж
  Рубрика: Происшествия
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