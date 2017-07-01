Юные сыктывкарские художники представят свое видение сказок Пушкина

1 июля 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
Фото из группы "Родники прекрасного" ВКонтакте

6 июля в 11 часов в выставочном зале Национального музея Республики Коми откроется выставка творческих работ учащихся творческого объединения "Родники прекрасного" "Сказки Пушкина".

Экспозиция приурочена к 180-летию со дня смерти великого русского поэта А.С.Пушкина и познакомит посетителей с работами учащихся изостудии "Родники прекрасного", посвятившим свои произведения богатейшему источнику вдохновения – сказкам писателя.

Посетители увидят, как произведения поэта оживают в воображении юных художников, работающих в самых разнообразных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, коллаж и т.д. Лирические образы природы, герои, сказочные сюжеты, а также необычные образы самого А.С. Пушкина присутствуют в детских рисунках, обогащая и дополняя его характерными деталями.

Комиинформ
  Ключевые слова: творчество, пушкин, музей, дети, выставка
  Рубрика: Культура
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