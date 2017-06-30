За неделю в Коми клещи покусали 163 человека

30 июня 2017 года, 10:29 |
Pediatriya.info

За неделю за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 163 человека, в том числе детей - 21.

По данным Роспотребнадзора Коми, всего за сезон в медицинские учреждения обратились 1147 пострадавших от укусов клещей, среди которых 184 - дети. Количество обратившихся по поводу присасывания клещей, в сравнении с уровнем прошлого года, снизилось в 1,6 раза.

В лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми" за неделю было проведено 231 исследование клещей, из них в 24-х обнаружен антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, в 27 – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает жителям региона о важности профилактики клещевого вирусного энцефалита.
Наиболее эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация.

Помимо клещевого вирусного энцефалита, к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся: иксодовые клещевые боррелиозы (далее - ИКБ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (далее - ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (далее - МЭЧ), лихорадка Ку и другие инфекции. Из перечисленных инфекционных заболеваний только против КВЭ имеется эффективная вакцина.

Одним из важнейших методов неспецифической профилактики клещевых инфекций остается индивидуальная защита, в том числе ношение защитной одежды, самостоятельные и взаимные осмотры. Кроме этого, следует использовать средства индивидуальной защиты – репеллентные и акарицидные препараты, отпугивающие клещей, которые выпускаются в виде специальных карандашей, аэрозолей. Использовать средства необходимо строго в соответствии с инструкцией по применению. Принести в дом клеща на своей шерсти могут и домашние животные, чтобы этого избежать, нужно осматривать своих питомцев. Не следует заносить в помещение и свежее сорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

В случае присасывания клеща, необходимо обратиться в лечебное учреждение для снятия клеща и доставки его в отделение вирусологических исследований централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми", расположенного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д.71, для проведения его исследования на наличие вируса клещевого энцефалита.

Данное исследование необходимо для своевременной экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита с использованием человеческого иммуноглобулина, который вводится не позднее 96 часов после присасывания клеща.

Комиинформ
  Ключевые слова: клещи
  Рубрика: Экология
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