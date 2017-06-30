Специалисты из Коми готовятся повышать бюджетную грамотность старшеклассников

Представители от Республики Коми перенимают опыт в области повышения бюджетной грамотности старшеклассников.

В Международной конференции по повышению бюджетной грамотности старшеклассников, которая состоялась в Москве, приняла участие начальник отдела методологии бюджетного процесса Министерства финансов Республики Коми Наталья Синицкая.

Бюджетная грамотность, согласно международно признанному определению, — это "умение читать, расшифровывать и понимать государственные бюджеты для стимулирования и укрепления конструктивного гражданского участия в процессе составления бюджета".

Повышение бюджетной грамотности населения является общемировой тенденцией. По данным обзора международной практики по вопросам бюджетной грамотности, проведенного Всемирным Банком в 2015 году, элементы бюджетной грамотности в той или иной форме включены в образовательные программы как минимум в 35 странах (главным образом, страны ОЭСР и БРИКС).

На конференции были представлены международный опыт включения элементов бюджетной грамотности в образовательные программы и итоги совместного проекта Всемирного банка, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению бюджетной грамотности в России, проводимого с декабря 2014 года, а также разработанные учебные материалы. Опытом апробации проекта поделились преподаватели и представители органов власти пилотных регионов - Пермского края, Республики Башкортостан, Алтайского края и Москвы. Более того, на основании имеющихся документов образовательные заведения могут предусмотреть включение уроков по бюджетной грамотности в учебный план.

Как сообщили эксперты, главным фактором внедрения новых подходов обучения зависит от желания учителей. А учитывая важность развития бюджетной грамотности в России, Минфин России в перспективе планирует разработать Программу по повышению бюджетной грамотности населения в Российской Федерации на среднесрочный период, провести работу по совершенствованию уже разработанного учебно-методического комплекса для старшеклассников и разработать материалы для иных целевых групп населения. Также существуют планы на встраивание элементов бюджетной грамотности в инициативное бюджетирование, в целях повышения качества предлагаемых к реализации народных инициатив и вовлечения более широкого круга общественности в аналогичные проекты.

В Республике Коми инициативное бюджетирование реализуется в виде проекта "Народный бюджет".

Организатором Международной конференции по повышению бюджетной грамотности старшеклассников выступили Всемирный банк, Министерство финансов Российской Федерации и АНО "Институт развития финансовых рынков".

В конференции также приняли участие представители Министерства образования и науки Российской Федерации, органов власти в сфере финансов и образования субъектов Российской Федерации, министерств финансов стран Европы и Центральной Азии – участников рабочей группы по бюджетной прозрачности и грамотности Бюджетного практикующего сообщества PEMPAL, российские и международные эксперты, сообщает пресс-служба Минфина РК.