У предприятий и организаций Коми остался последний день для замены касс.

Налоговая служба напоминает, что в связи с изменением законодательства с 1 июля поменяется порядок использования касс. К этому сроку организациям и предпринимателям, занимающимся торговлей с применением старых кассовых аппаратов необходимо, оснастить кассовый парк фискальными накопителями. Однако если предприятие примет все необходимые меры по переходу на новый порядок, но не успеет в срок установить новую технику, то его не будут привлекать к административной ответственности.

При новом порядке у организаций исчезает необходимость вести 9 форм бумажной кассовой отчетности по каждой кассе, в том числе в ежедневном режиме. Раньше в течение года формировалось более 500 миллионов документов отчетности. Новый порядок избавит бизнес от такой нагрузки, так как все регистрационные действия теперь можно осуществлять в "личном кабинете", а вся информация о расчетах автоматом поступает в налоговые органы через интернет.

Кроме того, у покупателей появится более удобный механизм защиты прав потребителей. При расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью бесплатного мобильного приложения ФНС России, которое можно скачать на AppStore или GooglePlay. Получаемый покупателем бумажный чек содержит QR-код, который считывается, проверяется и хранится там же в электронном виде в мобильном приложении. При желании от бумажного чека можно будет и вовсе отказаться – тогда продавец направит его на электронную почту покупателя. Это удобно, например, при приобретении техники с большим гарантийным сроком.

Новая технология продаж уже на 75% охватила предприятия и организации страны. На сегодня в России работают около 850 тысяч онлайн-касс, которые ежедневно передают в налоговые органы информацию о более чем 70 миллионах сделок. В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков.

На данный момент на сайтах производителей можно заказать бюджетную кассовую технику стоимостью до 18 тысяч рублей. При этом предприниматели и организации могут сэкономить на регистрации кассового аппарата, осуществив ее самостоятельно на сайте налоговой службы в личном кабинете ККТ.