За невыплату заработной платы к уголовной ответственности привлекается гендиректор предприятия из Усть-Вымского района

30 июня 2017 года, 11:15 | Усть-Вымский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Прокуратура Усть-Вымского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности ремонтно-строительного предприятия АО "Усть-Вымская ПМК". По итогам проверки за длительную невыплату заработной платы трудовому коллективу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия.

На момент прокурорской проверки долг перед 16 работниками превысил 1,5 млн рублей, причем накапливать долги руководитель начал с декабря 2016 года. Полгода работники ожидали, что их труд будет оплачен и не обращались ни в прокуратуру, ни в иные органы.

Прокуратура установила, что директор предприятия совершал действия, направленные на вывод денег с фирмы. Погасив долг перед сторонними организациями на сумму свыше 2 млн рублей, руководитель игнорировал обязанность рассчитаться с работниками предприятия. Ранее за невыплату зарплаты он по инициативе прокуратуры привлекался к административной ответственности. Кроме того, предприятие образовало задолженность по платежам в бюджет.

Прокуратура Усть-Вымского района направила материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. Расмотрев представленные материалы, следственный отдел по Усть-Вымскому району СУ СКР по Республике Коми возбудило в отношении гендиректора АО "Усть-Вымская ПМК" уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура коми, зарплата
  Рубрика: Право
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