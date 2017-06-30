Главный врач Территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин: "Доводы Руденко выглядят несостоятельно"

Михаил Сурин высказал "Комиинформу" свое мнение относительно доводов депутата Госсовета Коми Екатерины Руденко, которая выступает против строительства вертолетной площадки в непосредственной близости от больницы в поселке Шудаяг для доставки тяжелобольных пациентов санавиацией. Для этого она предлагает использовать старую неэксплуатируемую площадку, находящуюся за 2 километра от больницы, за мостом.

Михаил Сурин принял участие в совместной встрече руководителя Администрации главы Республики Коми Михаила Порядина и Екатерины Руденко.

"Я 8 лет занимаюсь медицинской эвакуацией пациентов и предельно четко знаю механизмы, показания и противопоказания для транспортировки пациентов в экстренных состояниях, - отметил М. Сурин. - В настоящее время готовится приказ о медицинской эвакуации с учетом размещения вертолетной площадки для выполнения санитарных заданий на воздушном транспорте в непосредственной близости от медицинской организации. Это позволит свести к минимуму риск транспортировки, значительно сократив время доставки до премного покоя, в данном случае Ухтинской городской больницы № 1, исключив перемещение на автотранспорте"

По его словам, одной из наиболее важных частей при медицинской эвакуации является перекладывание пациента из одного транспортного средства в другое. "При этом пациент может быть подключен к ряду компонентов, протезирующих жизненно важные функции. Это, к примеру, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты искусственного поддержания давления и кровообращения, препараты, влияющие на психическое состояние. При перекладывании пациента есть риск выпадения трубок, катетеров, дренажей. Если пациент будет доставлен непосредственно к больнице, то такой риск будет сведен к минимуму", - сказал он.

М. Сурин отметил, что "доводы оппонирующей стороны выглядят несостоятельно".

"Госпожа Руденко сводит к незначимости процедуру медицинской эвакуации, говоря, что при длительной перевозке пациента на вертолете лишние 10 минут никак не повлияют на его состояние. Она не принимает во внимание то, что после посадки вертолета пациента нужно будет переложить на автотранспорт. При этом условия нахождения пациента в экстренном состоянии даже в реанимобиле не может заменить нахождение в стационаре, таким образом, возникает дополнительный риск для здоровья больного", - отметил он.

Кроме того, сообщил врач, за площадкой в двух километрах от больницы должен быть непосредственный круглосуточный контроль, а любое ограничение движения, которое в различных случаях может произойти по дороге к больнице, может привести к большим потерям времени, смертельно опасным для пациента.

"Для меня также очевидно, что далеко не каждая медицинская эвакуация будет завершаться на новой вертолетной площадке. Большинство относительно плановых эвакуаций будут производиться в аэропорту города Ухты и лишь при перевозке пациентов в критических состояниях будет задействована новая посадочная площадка в Шудаяге", - подчеркнул М. Сурин.