Спасти ребенка: 14-летнему Павлу Жучеву необходимы средства для пересадки костного мозга

На "Комиинформе" стартует очередной этап проекта "Спасти ребенка". Проект реализуется в содружестве с детским благотворительным фондом "Сила добра" при поддержке ведущих республиканских средств массовой информации.

Сегодня в течение дня мы будем собирать средства на лечение 14-летнего Павла Жучева из п.Благоево Удорского района.

В мае мальчику поставили диагноз - идиопатическая апластическая анемия. Это тяжелое гематологическое заболевание, обусловленное недостаточной функцией костного мозга. Симптоматика и проявления заболевания таковы, что если в свое время не проводить лечение, больной погибнет от того, что костный мозг не вырабатывает достаточное количество элементов. Без лечения больные тяжелыми формами апластической анемии погибают в течение нескольких месяцев. При современном адекватном лечении прогноз хороший.

Существуют два способа лечения - трансплантация костного мозга и химиотерапия. Сейчас мальчик с родителями находится в отделении онкогематологии Республиканской детской клинической больницы.

По словам мамы мальчика, в мае сын начал болеть, поднялась температура: "Неделю учился, неделю температурил дома. В марте он проходил медкомиссию в военкомат. Анализы все были идеальные. Мы думали, что это обычная простуда. А в итоге начали проявляться синяки на теле, появилось головокружение, тошнота, пропал аппетит. Мы обратились к врачу. Фельдшер направил нас в Усогорск, там нас положили в реанимацию, так как Паше стало совсем плохо, он начал задыхаться. Подозрение на лейкоз поставили сразу. А вечером транспортировали в Сыктывкар".

Точный диагноз мальчику поставили в Москве. Без пересадки костного мозга Павлу не обойтись, операцию нужно делать срочно. Анализы на совместимость взяли у старшего брата и родителей.

Врач отделения онкологии Игорь Севериновский пояснил: если донора не найдут, придется обращаться в Европейский регистр доноров, а это очень дорого - у родителей и Минздрава таких денег нет.

По словам врача, причины идеопатической пластической анемии неизвестны. "Я очень надеюсь, что Павла возьмут в Московскую клинику, документы на ребенка отправлены в две клиники, - рассказал И.Севериновский. - Сейчас мальчику оказывают терапию для поддержания жизненных функций. Лечение может длиться месяцы и годы, так как осложнения вследствии трансплантации - очень серьезные вещи".

Как пояснил гематолог, если само лечение бесплатное, то поездки в Москву, питание, проживание, спецдиета для пациента могут стать серьезной финансовой проблемой для родителей.

В практике врача есть дети, которые получили трансплантацию костного мозга при этом заболевании, и сегодня они живы.

Павел - сильный человек, спортсмен, участвовал во всех районных соревнованиях, ездил на первенство в Сыктывкар. Любит футбол, волейбол, баскетбол, охоту, рыбалку. Тянется к механике, слабость - велосипеды и мотоциклы. С первого класса занимался в Доме культуры и сегодня поет на всех районных фестивалях.

Сам Павел говорит о том, что устал лежать, но настроение у него нормальное. "В первый день выходил гулять на улицу, но состояние ухудшилось, и меня стали "капать" три дня подряд, - рассказал мальчик. - Раньше я не испытывал проблем со здоровьем, болел редко, учебный год вообще не болел".

Павел закончил восьмой класс. Его мечта - выздороветь, "а потом все нормально будет. На права сдам обязательно".

Если у вас есть желание и возможность помочь Павлу, вы можете воспользоваться реквизитами фонда "Сила добра" и инструкциями онлайн-банков и банкоматов по ссылке. Важно обязательно в назначении платежа указать : благотворительный взнос для Павла Жучева.

Вы можете перевести денежные средства на расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать его целевое назначение:

- если пожертвование предназначено конкретному ребенку, на которого открыт сбор (см. Наши дети), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для Ф.И. ребенка;

- если Вы жертвуете на проект фонда (см. Наши проекты), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для название проекта

Ниже представлены банковские реквизиты фонда, инструкции по переводу средств посредством банкомата или интернет-банка приведены под текстом.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"

Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:

Р/с 40703810810040009449

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

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Есть возможность отправки SMS с номера любого мобильного оператора на единый номер 7715. Этот способ доступен в периоды проведения фондом адресных акций по сбору средств (см. проект Спасти ребенка).

Текст для отправки SMS в пользу нашего фонда — коми пробел сумма (например, "коми 100").

Подробности работы сервиса можно узнать на специализированном сайте sms7715.ru, который создан Национальным благотворительным фондом.

ПРИОБРЕСТИ ТОВАР НА ЯРМАРКЕ ФОНДА

Волонтерами фонда при участии мастеров Республики Коми организован проект "Ярмарка Детского фонда" (см. ссылку на страничку проекта ВКонтакте). Все вырученные средства за продажу изделий идут на счета фонда для тех детей, которые на данный момент очень нуждаются в нашей с Вами помощи.