Сыктывкарский скутерист, попав в ДТП, сломал бедро

В столице Коми в ДТП сегодня пострадал 17-летний водитель скутера. Инцидент произошел в 20:17, - сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

Водитель 1970-го года рождения, управляя автомашиной "ВАЗ 2110", двигался по улице Оплеснина со стороны Стровского к улице Дальней.

На перекрестке Оплеснина -. Дальняя, поворачивая влево в сторону Катаева, он не уступил дорогу и сбил скутериста, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал юноша 1999-го года рождения.В аварии он получил перелом правого бедра и был госпитализирован.

Скутерист в момент аварии находился был в застегнутом мотошлеме. О водителе "Лады" известно, что за последний год он 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Автомобилем управляет с 2004-го года.