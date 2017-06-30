Юнармеец из Сыктывкара прошел фронтовой дорогой в память о солдатах 2-й ударной армии

30 июня 2017 года, 9:04 |
Фото Д.Алексеева

Сыктывкарский девятиклассник принял участие в "Марше Памяти", посвященном 75-летию Любанской операции. Семён Семуков занимается в военно-патриотическом клубе "Разведка". Право поехать в Мясной бор Новгородской области он заслужил благодаря своему активному участию в движении "Юнармия".

Как сообщил начальник Центра военно-патриотического воспитания Коми Дмитрий Алексеев, участники марша на протяжении трех дней учились общаться без гаджетов, становиться командой, ставить палатку и ходить строем, жить по режиму, не бояться трудностей, гордиться своими предками, родной страной и ее историей.

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Официальный старт Маршу памяти был дан в День памяти и скорби. Юнармеец Семен Семуков участвовал в торжественном возложении венков к Мемориалу "Мясной бор".

Участники Марша прошли фронтовыми дорогами в память о солдатах 2-й ударной армии, установили памятник мирному населению, попавшему в окружение, участвовали в поиске бойцов Красной армии и установили памятник матерям и их детям, погибшим в Любанский операции.

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Поисковики экспедиции "Долина" рассказали о проводившихся здесь работах. Лекторы напомнили об истории Великой Отечественной войны, инструкторы провели тактические занятия.

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Юнармейцы участвовали в реконструкции и шли маршем с техникой, несли караульную службу и знакомились с работой поисковиков объединения "Долина". А под конец подготовили творческий вечер: пели, танцевали, читали стихи и рассказывали о своих регионах.

Илья Баканов
  Ключевые слова: юнармия, патриотизм, память, война
  Рубрика: Общество
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