Из общежития медицинского колледжа в Сыктывкаре эвакуировались 118 студентов и сотрудников

29 июня 2017 года, 18:35 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

Сегодня, 29 июня, в 14.24 на пульт диспетчерской "01" поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в здании общежития медицинского колледжа по улице Катаева, дом 17.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, автоматически, незамедлительно по тревожному сигналу выехали огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона столицы Коми. Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова уже через пять минут. Пожарные обнаружили возгорание в одной из комнат на 5-м этаже здания.Здесь своевременно сработали системы обеспечения пожарной безопасности. Персонал и проживающие в общежитии студенты, всего 118 человек, своевременно эвакуировались.

В 14.45 пожар в комнате был локализован на площади 20 кв. метров. В 15.02 огнеборцы ликвидировали открытое горение. В 15.52 было объявлено о полной ликвидации пожара. В результате пожара никто не пострадал. В тушении принимали участие личный состав пожарно-спасательных подразделений ФПС в составе 14 человек и пять единиц техники, в том числе автоколенчатый подъемник АКП-50.

Причины и виновных в возникновении пожара устанавливают дознаватели и специалисты Судебно-экспертного учреждения ФПС "Испытательная пожарная лаборатория" по Республике Коми.

Однако, как сообщили корреспонденту "Комиинформа" сами студенты и сотрудники учреждения, находившиеся на месте около получаса назад, причиной пожара стал внезапно загоревшийся холодильник.

Некоторые студенты до сих пор находятся на улице в ожидании, когда коридоры и комнаты в здании проветрятся от дыма.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:03 29.06.2017
Врачи Воркутинской больницы оказывают всю необходимую помощь оленеводу из НАО, пострадавшему от зубов медведя
10:16 26.06.2017
На автодороге Ухта-Троицко-Печорск "вспыхнул" "Шевроле Лачетти"
07:36 23.06.2017
В Печорском районе пропала пожилая жительница поселка Озерный


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

18:18
Из общежития медицинского колледжа в Сыктывкаре эвакуировались 118 студентов и сотрудников
17:07
С 1 июля многодетные семьи в Коми смогут использовать региональный семейный капитал для подготовки детей к школе
17:05
До конца 2017 года будет завершена реконструкция образцового сельхозпредприятия в Пажге
16:51
На подготовку детских садов Сыктывкара потратят 50 миллионов рублей
16:44
Объем наличных денег в России увеличился в 2016 году на 271 млрд рублей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus