Из общежития медицинского колледжа в Сыктывкаре эвакуировались 118 студентов и сотрудников

Сегодня, 29 июня, в 14.24 на пульт диспетчерской "01" поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в здании общежития медицинского колледжа по улице Катаева, дом 17.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, автоматически, незамедлительно по тревожному сигналу выехали огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона столицы Коми. Первое пожарное подразделение прибыло к месту вызова уже через пять минут. Пожарные обнаружили возгорание в одной из комнат на 5-м этаже здания.Здесь своевременно сработали системы обеспечения пожарной безопасности. Персонал и проживающие в общежитии студенты, всего 118 человек, своевременно эвакуировались.

В 14.45 пожар в комнате был локализован на площади 20 кв. метров. В 15.02 огнеборцы ликвидировали открытое горение. В 15.52 было объявлено о полной ликвидации пожара. В результате пожара никто не пострадал. В тушении принимали участие личный состав пожарно-спасательных подразделений ФПС в составе 14 человек и пять единиц техники, в том числе автоколенчатый подъемник АКП-50.

Причины и виновных в возникновении пожара устанавливают дознаватели и специалисты Судебно-экспертного учреждения ФПС "Испытательная пожарная лаборатория" по Республике Коми.

Однако, как сообщили корреспонденту "Комиинформа" сами студенты и сотрудники учреждения, находившиеся на месте около получаса назад, причиной пожара стал внезапно загоревшийся холодильник.

Некоторые студенты до сих пор находятся на улице в ожидании, когда коридоры и комнаты в здании проветрятся от дыма.